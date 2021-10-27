بغداد.. الإطاحة بـ

2021/10/27 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الاربعاء، الإطاحة بـ"محتال"بعد

استدراجه في منطقة الكاظمية بالعاصمة

بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "قوة من فوج طوارئ بغداد

الأول تمكنت من اعتق

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