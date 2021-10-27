العامري يصل قرية الرشاد في المقدادية

2021/10/27 | 10:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاربعاء، برفقة عدد من القادة الامنيين، الى قرية الرشاد في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.وقال مراسلنا ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري وصل برفقة عدد من القادة الامنيين الى قرية الرشاد في المقدادية، ولقائه عدداً من الاهالي.هذا وشنت عصابات داعش الارهابية، مساء امس، هجوماً على قرية […]

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