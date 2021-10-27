هنيدي يتوجه بنداء عاجل لأهالي السعودية و

2021/10/27 | 11:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجّه الفنان محمد هنيدي بنداءٍ عاجل لـ "أهالي السعودية"، الثلاثاء، معلنًا موعد عرض "سلام مربع" في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وكذلك أعلن الفنان محمد سعد مؤخرًا عن عودة شخصيته الشهيرة "اللمبي" في موسم الرياض

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