أول تعليق من إدارة مهرجان بابل على كتاب المحافظ بإلغاء الفعاليات الغنائية

2021/10/27 | 11:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علقت اللجنة المشرفة على إدارة مهرجان بابل، الثلاثاء، على كتاب المحافظ حسن منديل، حول إلغاء الفقرات الغنائية في المهرجان، مؤكدة انه ليس من صلاحيات المحافظ إلغاء أي فقرة.

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وذكر أحد أعضاء اللجنة، في تصريح لـ "ناس" (27 تشرين الاول 2021)، وطلب عدم الكشف عن أسمه، أن "الكتاب الذ أصدره المحافظ حسن منديل، هو عملية احترازية لبعض الدعوات التي تلقاها، وهو عبارة عن ابراء ذمته امامهم".

واضاف انه "ليس للمحافظ علاقة لكي يطلب الإلغاء"، مؤكداً ان "جميع الجهات المنظمة للمهرجان رفضت كتاب المحافظ".

واشار الى ان "كتاب محافظ بابل لن يؤثر على المهرجان وجميع الفعاليات قائمة وكل شيء تمام"، مبيناً ان "اثار بابل تعتبر مكان سيادي غير تابع للحكومة المحلية ولا صلاحية لمحافظ بابل عليها".

وتابع "رفض أو قبل المحافظ فهذا شأنه الخاص".

ووجه محافظ بابل حسن منديل، الاربعاء، بشكل مفاجئ، بإلغاء الفعاليات الغنائية في مهرجان بابل، بالتزامن مع وصول فنانين عرب وعراقيين الى العراق للمشاركة بالحفل.

وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (27 تشرين الاول 2021)، فأن محافظ بابل حسن منديل، عزا سبب إلغاء الفعاليات الغنائية بناءً على "دعوات من طلبة علوم دينية وشخصيات اجتماعية".

وفي وثيقة أخرى، وجهت اللجنة العليا لمهرجان بابل، الشركات الراعية للمهرجان بإلغاء الفقرات الغنائية، استجابة لطلبات ومناشدات "طلبة العلوم الدينية وشخصيات اجتماعية".

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