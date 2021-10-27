"تريب أدفايزر" يكشف عدد "التقييمات المزيفة" خلال عام واحد

2021/10/27 | 11:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن موقع "تريب أدفايزر Tripadvisor" الشهير، والمتخصص بقطاع السفر والرحلات والضيافة، أنه "حدد ما يقرب من مليون مراجعة (ريفيو) على أنها مزيفة" خلال 2020.

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