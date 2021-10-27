ثلاثة ايام ممطرة قادمة خلال هذا الاسبوع في هذه المناطق العراقية

2021/10/27 | 11:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في الإقليم، الاربعاء، عن تعرض إقليم كوردستان لموجة أمطار تجتاح مدنه ومناطقه كافة نهاية الأسبوع الجاري.

ونشرت المديرية تقريرا لها عن حالة الطقس ذكرت فيه أنه في أيام (29، و30، و31) من نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر ستجتاح موجة من الأمطار والعواصف الرعدية كوردستان كافة بتأثير من منخفض جوي قادم من البحر (الأبيض المتوسط – والأحمر).

ووفقا للتقرير فإن أكثر المناطق تأثرا بالمنخفض المناطق الحدودية في محافظتي السليمانية وحلبجة، وتأتي بعدهما في الدرجة الثانية إدارتا "رابرين"، و"كرميان" مع تأثير معتدل على مناطق ومدن الإقليم كافة.

وأضاف التقرير إلى أن الأمطار ستكون أكثر كثافة وأحيانا ستكون على شكل عواصف رعدية في بعض الأوقات، مع تنشيط العواصف الرعدية وتصاعد الرياح والغبار في بداية تأثير المنخفض.

ومن المتوقع وبشكل عام أن يبدأ تأثير المنخفض يوم الجمعة 29-10-2021، ولا سيما خلال أوقات المساء، وتستمر من حين لآخر حتى يوم الاثنين 1-11-2021، وفقا لتقرير حالة الطقس.

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