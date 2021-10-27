بالفيديو.. الجيش الصيني يعرض دبابة حديثة قابلة للنفخ

2021/10/27 | 11:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولي الجيش الصيني اهتمامًا كبيرًا للتدريب عالي الجودة للأطقم.

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