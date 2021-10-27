2021/10/27 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت الادارة المحلية في محافظة بابل، اليوم الأربعاء، ما اشيع عن الغاء الفقرات الغنائية بمهرجان بابل الدولي الذي سينطلق هذه الايام.وقال مدير إعلام المحافظة حسين العسكري، في تصريح صحافي، إن “جميع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعلام المحافظة ينفي إلغاء الفقرات الغنائية في مهرجان بابل المركز الخبري الوطني.

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