2021/10/27 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ةبغداد/المركز الخبري الوطني تنطلق على ملاعب بغداد والمحافظات، الأربعاء، منافسات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى الكروي بإقامة ست مباريات.وتقام اليوم ست مباريات ضمن المجموعة الاولى، حيث يستضيف المرور في ملعبه فريق الرمادي، ويلتقي سوق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..ست مباريات بانطلاق الجولة الثانية لدوري الكروي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم..ست مباريات بانطلاق الجولة الثانية لدوري الكروي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم..ست مباريات بانطلاق الجولة الثانية لدوري الكروي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).