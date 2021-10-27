2021/10/27 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هكذا استهزأت إسرائيل بـ ايران خلال هجومها الأخير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: RZO2wOa_sAc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هكذا استهزأت إسرائيل بـ ايران خلال هجومها الأخير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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