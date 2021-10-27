شاهد بالفيديو.. هكذا استهزأت إسرائيل بـ ايران خلال هجومها الأخير

2021/10/27 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RZO2wOa_sAc

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