التعليم تمدد التقديم على استمارة القبول المركزي

2021/10/27 | 11:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، عن تمديد التقديم إلى استمارة القبول المركزي.وقالت الوزارة في بيان، انه “تقرر تمديد السقف الزمني للتقديم الإلكتروني إلى استمارة القبول المركزي فضلاً عن القبول المباشر وقناة النخبة حتى العشرين من تشرين الثاني المقبل 2021/11/20”.واضافت انها “قررت شمول الطلبة من مواليد 1996 من أصحاب المعدل الذي لا […]

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