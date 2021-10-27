رئاسة كردستان: هجوم المقدادية يتطلب وقفة حازمة ضد داعش ورداً جماعياً

2021/10/27 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ندد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء بالهجوم الدامي الذي شنته عصابات داعش الارهابية على قرية الرشاد في قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى مساء أمس وأسفر عن استشهاد 11 شخصاً وإصابة […]

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