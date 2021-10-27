لبنان.. جورج قرداحي يثير الجدل باتهام السعودية والإمارات بـ

2021/10/27 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار وزير الإعلام اللبناني جورج

قرداحي الجدل بتصريحات حول حرب اليمن،

حيث اعتبر أن "السعودية والإمارات

يعتديان على الشعب اليمني"، وأن

الحوثيين يمارسون "الدفاع عن النفس".

وقال قرداحي في تصريحات مسجلة ل

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