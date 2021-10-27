شاهد.. مذيع CNN يتناول الفلافل مع الأمير الأردني علي بن الحسين وسط شوارع عمّان

2021/10/27 | 11:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسافر مذيع CNN، ريتشارد كويست، إلى العاصمة الأردنية، عمّان، المعروفة في العصر الروماني باسم "فيلادلفيا"، أي مدينة الحب الأخوي، ويستكشف العاصمة النابضة بالحياة مع الأمير الأردني علي بن الحسين وزوجته الأميرة ريم علي.

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