2021/10/27 | 11:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أظهرت بيانات اقتصادية أن الميزان التجاري لمعظم الدول العربية في العام الماضي كان خاسرا باستثناء 5 دول تعتمد على صادرات النفط.ووفقا لبيانات موقع “ITC Trade” فإن الميزان التجاري رابح للسعودية والكويت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق من بين 5 دول رابحة في الميزان التجاري المركز الخبري الوطني.

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