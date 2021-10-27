الكشف عن الحصيلة النهائية لضحايا

2021/10/27 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر طبي في ديالى، الاربعاء، عن الحصيلة النهائية لضحايا مجزرة الرشاد.وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الحصيلة النهائية لضحايا مجزرة الرشاد في اطراف قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) وفق ما مدون في سجلات الصحة 13 شهيد و25 جريح اغلبهم تم نقله الى بعقوبة لاجراء التداخل الجراحي بسبب حالاتهم الصحية".واضاف المصدر،ان" اكثر من 30 عملية جراحية طارئة اجرت من قبل الكوادر الصحية لانقاذ حياة المصابين الذين كان بعضهم في حالة حرجة للغاية بسبب شدة الاصابات مؤكدا بان اعداد كبيرة من الاهالي تدفقت على مصارف الدم في بعقوبة والمقدادية للتبرع بالدماء لانقاذ الجرحى".

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