هل سيشهد العراق تشكيل حكومة ائتلافية ام توافقية؟.. الكرد يردون

2021/10/27 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أريز عبدالله، اليوم الاربعاء، ان المشهد السياسي غائم ومسألة التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة لغاية الآن غير مطروحة، فيما بين ان حزبه لا يعلم ستشكل الكتلة الصدرية الحكومة ام لا في ظل وجود قوى معارضة لنتائج الانتخابات.

وقال عبدالله في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، أن "هذه الانتخابات صعبة جدا في ظل وجود جبهتين شيعيتين، واحدة مؤيدة والأخرى معارضة لنتائج الانتخابات، وعليه فان المشهد السياسي غائم ومسألة التحالفات لغاية الآن غير مطروحة، لان الجبهة المعارضة قوية والجبهة المؤيدة ايضا قوية".

ولفت عبدالله بالقول "لا نعلم هل سيتم تشكيل الحكومة من الكتلة الصدرية والفائزين معها، أم سنشهد تحالفات جديدة، فهذه في الحقيقة أصعب مرحلة نشهدها مقارنة بالانتخابات السابقة"، مؤكدا "انتظار الاتحاد الوطني الكردستاني الانفراجة بالمشهد السياسي، وحصول الاتفاق والتوافق بين الكتل الشيعية والكردية والسنية، حيث الوضع الراهن يحتاج الى تشكيل حكومة ائتلافية، ومن دونها فان الحكومة المقبلة ستواجه صعوبات كبيرة وكثيرة، أما إذا استطاعت القوى تشكيل حكومة توافقية فانه ممكن تمريرها".

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