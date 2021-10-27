الحشد الشعبي يعتقل عددا من الإرهابيين بعملية أمنية في سهل نينوى

2021/10/27 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوى

اعتقلت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي واستخبارات الحشد، اليوم الأربعاء، عددا من الإرهابيين بعملية أمنية في سهل نينوى.

وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، ان "العملية شملت تفتيش مناطق في كوكجلي في سهل نينوى وتم تسليم المعتقلين الى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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