مكافحة المخدرات تلقي القبض على 22 متهماً في 4 محافظات

2021/10/27 | 12:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على ( 22 ) متهما في محافظات (بغداد/الرصافة، وواسط، وبابل، وكركوك).وجاء في بيان للمديرية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “عثر بحوزة المتهمين أكثر من نصف كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة و(6650) حبة مخدرة متنوعة إضافة إلى أدوات التعاطي ورمانة …

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