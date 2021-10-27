الصحة تعلن إطلاق صرف أدوية الامراض السرطانية

2021/10/27 | 12:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إطلاق أدوية الامراض السرطانية.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الأدوية تستعمل في علاج نقص المناعة الأولية وزيادة الصفائح الدموية لدى الأشخاص المصابين بنقص الصفيحات المناعية وأيضًا للمساعدة في منع حدوث عدوى لدى الأشخاص المصابين بسرطان الخلايا …

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