نزوح عوائل من قرى نهر الامام في المقدادية على خلفية الهجوم الاخير

2021/10/27 | 12:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلن مصدر حكومي في ديالى عن نزوح جماعي للاسر من قرى نهر الامام شمال شرق بعقوبة صوب البساتين والمناطق القريبة على خلفية الهجوم الاخير .وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قرى نهر الامام بضواحي المقدادية شمال شرق بعقوبة شهدت نزوح العشرات من الاسر على خلفية الهجوم الاخير الذي راح ضحيته عدد من المدنيين بين شهيد وجريح .واضاف ان ما حصل خاضع للتحقيق لمعرفة اذا ما كان ردة فعل على مجزرة الرشاد القريبة منها او انه فعل مدبر لاثارة النعرات الطائفية ./انتهى

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