2021/10/27 | 12:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعتقلت قوة من الحشد الشعبي واستخبارات الحشد، فجر اليوم الأربعاء، عددا من الإرهابيين في سهل نينوى.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي، أن “قوة من اللواء 30 في الحشد الشعبي واستخبارات الحشد، أعتقلت عددا من الإرهابيين خلال عملية أمنية في سهل نينوى”.وأضاف ان “العملية الامنية شملت تفتيش مناطق في كوكجلي في سهل نينوى”، مشيراً إلى أنه “تم تسليم المعتقلين الى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يعتقل عدداً من الإرهابيين بعملية أمنية في سهل نينوى عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعتقل عدداً من الإرهابيين بعملية أمنية في سهل نينوى) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعتقل عدداً من الإرهابيين بعملية أمنية في سهل نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).