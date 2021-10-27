ريش ... دميانة نصار - فاطمة ناعوت

2021/10/27 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت فيلمٌ رمزيٌّ فلسفي يقفُ خارج المكان والزمان.



لا يعبرُ عن مكان بعينه؛ لأنه يعبّر عن كل مكان فوق الأرض.



وكذلك الزمان، قد يكونُ الأمسَ أو الغد، أو الأبدَ أو الأزل.



هكذا قرأتُ فيلم "ريش" الذي حصد جوائزَ رفيعة في مهرجان "كان" الفرنسي، ومهرجان الجونة المصري، وأظنُّ أن جوائزَ أخرى في انتظاره؛ لأنه يناقشُ أفكارًا وجودية عابرة للزمان والمكان وهي: "الانسحاق" و"التهديد"، و”التغييب”، ثم ”الخلاص”.



كلُّ كادر يح ......





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