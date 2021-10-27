ما هي الأسباب في تأخر وفشل العراق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً - فلاح أمين الرهيمي

2021/10/27 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الدولة مؤسسة خدمية للشعب ومن خلال ذلك يعني أن سياسيي الدولة يجب أن ينطلق وينعكس نظام الحكم من مصلحة العراق وطن وشعب.



بينما كان في السابق النظام الحاكم في العراق ينطلق وينعكس منذ سنوات من تأثير تدخلات دول أجنبية في الشؤون الداخلية للعراق حسب مصالحها مما جعل نظام الحكم في العراق ينفذ مصالح دول أجنبية على حساب مصالح العراق وطن وشعب ولذلك سلكت السياسات العراقية منحى أدى إلى تأخر وفشل العراق سياسياً ......





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