أوراق تشرين 2019 - الحلقة الثانية - شعراء ثوار - سلام إبراهيم

2021/10/27 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم أوراق حراك تشرين 2019 الحلقة الثانية- نريد وطن -شعراء ثوارالعراق ولاّد رحم الشعر والثورات والحضارة الشاعرة الشابة سما حسين اليوم وقبل ساعة تقريبا وصلني طلب صداقة من شابة أو بدت هكذا أسمها –سما حسين- فذهبت إلى صفحتها كي أتعرف على شخصيتها، وهذا ما أفعله قبل القبول بأي صديق، أصابتني دهشة ولذة هي لذة الجمال الخالصة التي تجعلني أغرق في الغبطة إذ اكتشفت شاعرة ليس شاعرة وحسب ب ......





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