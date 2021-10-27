حملة في ميسان لمنع التجاوز على الحصص المائية

2021/10/27 | 12:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان ـ واع ـ شذى السودانيأعلنت مديرية الموارد المائية في ميسان، اليوم الأربعاء، عن اطلاق حملة كبيرة لإزالة ومنع التجاوزات على الحصص المائية في المحافظة.وقال مدير الموارد في المحافظة علي فالح عبدالله لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية باشرت بحملة كبيرة لإزالة التجاوزات على الحصص المائية"، مبيناً، أن "الهدف من الحملة تحقيق عدالة التوزيعات المائية من جهة والقضاء على التجاوزات بكل أشكالها في عموم العراق من جهة اخرى".واوضح، أن "لجنة التجاوزات والجهد الفني والآلي للمديرية، انطلقت بحملة لمصادرة المضخات الزراعية التي تغذي بحيرات الصيد الاصطناعية "الدوش"، والتي تتجاوز على الحصص المائية الرسمية، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الحياة البيئية من خلال صيد الطيور المهاجرة".وتابع، أن "الحملة تمَّت بمساندة القوات الأمنية"، مشدداً على "تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين".ودعا عبد الله "المواطنين الى الالتزام بالحصص المقررة قانوناً من أجل ضمان وصول الحصص المائية للجميع".

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