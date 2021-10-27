2021/10/27 | 12:31 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. الوقف السني يطالب بتحقيق فوري وعاجل بفاجعة المقدادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/27 | 12:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الوقف السني يطالب بتحقيق فوري وعاجل بفاجعة المقدادية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الوقف السني يطالب بتحقيق فوري وعاجل بفاجعة المقدادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).