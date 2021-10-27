بالصور:تظاهرة حاشدة لفلاحي كربلاء للمطالبة بحقوق المزارعين

2021/10/27 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة ،

الأربعاء 27 تشرين الأول ، تظاهرة حاشدة

أمام مبنى المحافظة للمطالبة بالحقوق

المشروعة لشريحة الفلاحين والمزارعين

وإصلاح الواقع الزراعي

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