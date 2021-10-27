العراق.. انخفاض مساحة المحاصيل الزراعية إلى النصف

2021/10/27 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" عن تأثير

موجة الجفاف التي تمتد لعامها الثالث في

#العراق، على المحاصيل الزراعية، حيث

أضر المناخ السيء بالمحاصيل بشكل واسع

وأجبر السلطات على خفض مساحتها إلى

النصف.

وفي الوقت

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