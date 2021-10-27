2021/10/27 | 12:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإرهابي “الدنيء” الذي استهدف مساء أمس محافظة ديالى، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين العراقيين.وذكر بيان للخارجية المصرية ان “مصر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر تدين الهجوم الإرهابي في ديالى وتؤكد وقوفها التام مع العراق المركز الخبري الوطني.

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