هل سيتنحى مارك زوكربيرغ عن منصبه في فيسبوك؟ مراسلة مطلعة تكشف لـCNN التفاصيل

2021/10/27 | 12:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الصحفية في نيويورك تايمز، كارا سويشر، ومذيع CNN، أندرسون كوبر، وضع الرئيس التنفيذي في شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، ومستقبله في الشركة.

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