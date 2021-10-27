تفاصيل بطولة السفير الكوري الجنوبي للتايكواندو

2021/10/27 | 12:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي فتاة دهوك المركز الاول لفئة النساء للشابات والناشئات ببطولة كأس السفير الكوري الجنوبي للتايكواندو للنساء والرجال التياختتمت على قاعة النادي الارمني ببغداد مساء الاربعاء،

وشهدت البطولة مشاركة واسعة لاندية بغداد والمحافظات وبعدد تجاوز 600 لاعب ولاعبة،

وافرزت مواهب جديدة يمكن اعتمادها في المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

واستمرت البطولة على مدى يومين برعاية السفير الكوري الجنوبي في العراق “جانغ كيونغ ووك “، الذي اكد على ان الدعم سيتواصل لاتحاد التايكواندو للنهوض وتطوير بهذه الرياضة في العراق،

وقال رئيس الاتحاد المركزي للعبة الدكتور ” ابراهيم البهادلي” ان البطولة اقيمت بأحدث اجهزة التنقيط العالمية التي وفرته السفارة الكوريةللاتحاد العراقي بالتايكواندو ، ومن خلال ذلك سيتمكن اللاعب العراقي من تطوير قابلياته ومهارته وزيادة خبراته في التنافس الخارجي.

واسفرت النتائج النهائية عن تحقيق نادي السليمانية الترتيب الاول بفئة المتقدمات واحتل نادي الكهرباء ثاني المركز بيننا جاء نادي العربيثالثاً.

واستطاع نادي فتاة دهوك احراز المركز الاول بفئة الشابات وغاز الشمال ثانياً وتقدم مركز بغداد للمركز الثالث في ختام جميع الاوزان.

وفي فئة الناشئات جاء نادي فتاة دهوك اولاً

ثم نادي العربي ثانياً ومدرسة كيم بالمركز الثالث.

ولدى الرجال وتحديداً بفئة الشباب استطاع نادي الشورجة الحصول على المركز الاول تاركاً ثاني المراكز لنادي هاوكاري في جاء مركز بغدادثالثاً.

وبفئة الناشئين تمكن نادي السياحة من الوقوف بالمركز الاول بتقدمه بفارق قليل من الميداليات على صاحب المركز الثاني نادي الميناء بينماتساوى نادي الموفقية ونادي جيهان بالمركز الثالث.

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