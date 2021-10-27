شفروليه تكشف عن كورفيت Z06 بأقوى محرك تنفس طبيعي على الإطلاق

2021/10/27 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شفروليه عن طراز العام 2023 من كورفيت Z06، وهو الطراز الجديد الذي يتصدر مجموعة السيارات الرياضية ذات المحرك المتوسط الجديدة بتصميم وهندسة تجعل منها سيارة عالية الأداء والدقّة على الحلبات.

تصميم عريض عدواني

تتألق Z06 الجديدة وعبر التصاميم المصقولة الجديدة للواجهتين الأعرض في الأمام والخلف والتي تساهم بمنح وقفة واثقة وأبعاد غير مألوفة، مع وقفة أعرض بمقدار 3.6 انش (9.4 سم) عن طراز ستينغراي، كما تتيح المزيد من الدفق الهوائي عبر فتحات الهواء الجانبية بسبب واجهات أمامية وخلفية فريدة، هي الأولى من نوعها لطراز Z06.



وقد جرى تصميم الواجهة الأمامية لتعزيز تلبية احتياجات التبريد في Z06، بما في ذلك توجيه الهواء إلى مبدّل حرارة وسطي، وهو واحد من بين خمسة وذلك لتحقيق أداء التبريد الأقصى.

أمّا من الخلف فتتميّز Z06 بجناح خلفي فريد قياسي قابل لإعادة الضبط مع شفة إضافية بزاوية مرتفعة يمكن تعديلها ذات تصميم يهدف لتعزيز الثبات عند السير بسرعة عالية، وكذلك قدرات الانعطاف عند القيادة على حلبات السباق، مع إضافة عجلات قياسية من الألومنيوم المقولَب حجم 20 إنش في الأمام و21 إنش في الخلف، وهي العجلات الأضخم المتوفرة على الإطلاق لسيارة “كورفيت” للإنتاج العام.

مقصورة داخلية من عالم السباقات

تتمحور المقصورة الداخلية حول السائق مثل سيارات السباق ويكتمل هذا مع توافر فئة تجهيزات اختيارية من ألياف الكربون تعبّرعن الفلسفة خفيفة الوزن للسيارة المتمحورة حول الحلبات، وتشمل الخصائص الفريدة عجلة قيادة ومقابض تبديل سرعات مغلَّفة بألياف الكربون كتجهيزات اختيارية، وباقة تجهيزات داخلية جديدة من ألياف الكربون من المستوى 2.



كما تتضمّن Z06 خيارات داخلية مغلَّفة يدوياً بالجلد، شاملة المقصورة الاختيارية الجلدية بالكامل والجديدة كلّياً بلون Adrenaline Red.

يحصل عملاء شفروليه على خيارات تخصيص كثيرة أهمها سبعة ألوان داخلية مع فرصة توسعتها لتشمل آلاف خيارات الجمع بين الألوان وثلاثة خيارات من المقاعد وستة خيارات من أحزمة الأمان، مع باقتين من التجهيزات الداخلية بألياف الكربون، بالإضافة إلى خيار تجهيزات الألومنيوم Stealth Aluminum.

أقوى محرك V8 تنفس طبيعي على الإطلاق

يتم إطلاق “كورفيت Z06” للعام 2023 مع محرّك DOHC V8 جديد بالكامل سعة 5.5 ليتر، وهو يمثّل عودة إلى التنفّس الطبيعي لطراز الأداء العالي ذات القدرات المميّزة على الحلبات، كانت هناك حاجة لنظام توليد حركة جديد كلّياً بميّزة التنفّس الطبيعي، مع هدف تخطّي الطاقة التي يولّدها أي محرّك V8 ذو تنفّس طبيعي للإنتاج العام تم صنعه على الإطلاق.

فقد جرى تصميم محرّك LT6 لتكملة كل نواحي تجربة الاداء العالي لسيارة Z06 المتمحورة حول الأداء على الحلبات.



فبدءاً من مستوى 8,600 دورة بالدقيقة التي تشكّل الخط الأحمر لدوران المحرّك، مع قدرة حصانية تصل إلى 670 حصاناً عند 8,400 دورة بالدقيقة وعزم دوران يبلغ 623 نيوتن متر.

تحتفظ Z06 الجديدة بتصميم التعليق الأمامي والخلفي نوع SLA الموجود في “كورفيت ستينغراي”، لكن مع تعديل فريد كي تتوافق مع قدرات أدائها العالي، وتتوفر قياسياً ميّزة التحكّم المغناطيسي الانتقائي بالركوب 4.0 (Magnetic Selective Ride Control 4.0) الممكن تعديلها وفقاً لمتطلّبات الراحة أثناء القيادة الطويلة أو الأداء الأقصى على الحلبة، وذلك عبر نظام قياسي لاختيار وضعية القيادة.

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