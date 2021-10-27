وزير الخارجية الصيني: طالبان متحمسة للحوار مع المجتمع الدولي

2021/10/27 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

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قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن حركة طالبان متحمسة للحوار مع المجتمع الدولي، حسبما ذكر التليفزيون الإيراني.

وأضاف الوزير الصيني في كلمة مسجلة مسبقاً أذيعت بمؤتمر يعقد في طهران وبثها التليفزيون الإيراني، أن طالبان متحمسة للحوار مع العالم..



والصين ستستضيف اللقاء الثالث لدول جيران إيران في الوقت المناسب، وحث المجتمع الدولي على المساعدة في تنمية أفغانستان.

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