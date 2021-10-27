اللواء يحيى رسول: الكاظمي يوجه بتكثيف الجهد الاستخباري لمنع خروقات داعش

2021/10/27 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بملاحقة بقايا داعش وتكثيف الجهد الاستخباري، حتى القضاء عليهم في محافظة ديالى.

وقال رسول إن توجيهات صدرت من القائد العام للقوات المسلحة بملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وتكثيف الجهد الاستخباري لمنع تكرار أي خرق أمني، مشيراً إلى أن جريمة المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون قصاص، لافتاً الى ان مهمة الوفد الأمني الرفيع الذي وصل ديالى تهدف لوضع خطط أمنية محكمة وتعزيز الانتشار للقطعات الامنية وسد الثغرات.

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