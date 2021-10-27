بالتزامن مع زيارة وفد إلى المقدادية.. توجيه من الكاظمي للقوات الأمنية

2021/10/27 | 12:46 - المصدر: وكالة ناس

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وجه القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي بملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية وتكثيف الجهد الاستخباري ومنع تكرار اي خرق أمني.حيث زار وفداً امنيا مشتركاً مكان الجريمة في المقدادية وعقد اجتماعاً مع الاجهزة الامنية لوضع خطط أمنية محكمة وتعزيز الانتشار للقطعات الامنية.

يحيى رسول

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