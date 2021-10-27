السعودية تمنح تراخيص مزاولة لشركات دولية.. ووعود بـ30 ألف فرصة عمل

2021/10/27 | 12:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، أن 44 شركة عالمية استلمت تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في العاصمة الرياض.

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