2021/10/27 | 12:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني صوت اتحاد غرب آسيا، اليوم الأربعاء، على إقامة بطولة غرب القارة لمنتخبات الشباب في العراق.وستقام البطولة للفترة من 20 تشرين الثاني المقبل ولغاية الثلاثين من نفس الشهر.وستجري منافساتها في محافظتي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



العراق يستضيف بطولة آسيوية المركز الخبري الوطني.

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