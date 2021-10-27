الزبيدي يوجه رسالة للقوى الشيعية بعد هجوم داعش على قرية 'الرشاد'

2021/10/27 | 12:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر الأمين العام لحركة "إنجاز" باقر جبر الزبيدي، الأربعاء، أن عملية الهجوم الدامي الذي شنه تنظيم داعش على قرية "الرشاد" في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى خطط لها منذ أيام، منتقدا القوى السياسية الشيعية لانشغالها بتحالفات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بينما تقع مثل هكذا خروقات.

وقال الزبيدي اليوم (27 تشرين الاول 2021)، إن " الهجوم تم التخطيط له خلال أيام دون علم القوة الماسكة، وهذا يوضح حجم الخرق الأمني وفقر كبير في العمل الإستخباري".

وحذر انه "خلال الفترة الماضية ولعدة مرات من تطور هجمات داعش بعد حادثة مخمور منذ ثلاثة أشهر حيث تم خطف 10 أشخاص بهذه الحادثة .

وأضاف الزبيدي "لابد أن نشير هنا إلى الأسباب التي جعلت مشكلة الأمن مستعصية وهي أمن المناطق المتنازع عليها، والتي أصبحت مناطق لعبور الإرهابيين إلى عمق الأراضي العراقية".

وخاطب الأمين العام لحركة "إنجاز" القوى السياسية الشيعية قائلا: (رسل القوم إليكم) لن تتوقف، وأنتم في غفلة التخالف على فتات السياسة.

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