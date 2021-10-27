الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية ينظم تظاهرة للمطالبة بحقوق الفلاحين والمزارعين

2021/10/27 | 12:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء على ظاهرة الخنازير البرية التي سببت خسائر كبيرة للمزروعات في منطقة الوند.

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