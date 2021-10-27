روسيا تسجل أكثر 36 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/10/27 | 12:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات الروسية اليوم الأربعاء عن 1123 حالة وفاة كوفيد-19 خلال آخر 24 ساعة، ما يزيد عن الرقم القياسي السابق 1106 وفيات والذي سجل أمس الثلاثاء.وبلغت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في روسيا 233898 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات بالعدوى إلى 8 ملايين و352601 حالة بعد رصد 36582 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي.وذكر مركز […]

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