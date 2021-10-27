تراجع أسعار الذهب بضغط ارتفاع عوائد السندات

2021/10/27 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، تراجعاً عن مستوى الـ 1800 دولار، إذ أدى ارتفاع عوائد السندات للحد من الإقبال على شراء المعدن الأصفر في حين يقيم المستثمرون كيف ستتعامل البنوك المركزية مع الضغوط التضخمية.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1789.02 دولار للأونصة منخفضا 1.3% منذ ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1790.80 دولار.

وارتفعت عائدات السندات الأميركية لأجل عشر سنوات قليلا مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة في حال شراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت كذلك عائدات السندات ذات الآجال الأقصر فزادت عائدات سندات عامين لفترة وجيزة فوق مستوى 0.5% الذي لم تشهده منذ آذار 2020.

وتحول انتباه المتعاملين في السوق الآن إلى اجتماعات بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي المقررة غدا الخميس واجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأميركية يوم الثالث من تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يبقي بنك اليابان على برنامجه التحفيزي الضخم وأن يخفض توقعاته لمعدل التضخم هذا العام، لكن مخاوف التضخم في منطقة اليورو قد تمثل تحديا للبنك المركزي الأوروبي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.03 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1021.52 دولار في حين ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2013.28 دولار.

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