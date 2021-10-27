الطيران المدني السوداني يعلن استئناف عمل مطار الخرطوم

2021/10/27 | 12:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان أن مطار الخرطوم الدولي سيعيد فتح أبوابه اعتبارا من اليوم الأربعاء، بعد توقف استمر منذ الاثنين بسبب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية في البلاد.ونقلت وكالة "رويترز" عن المدير العام لسلطة الطيران المدني، إبراهيم عدلان، تأكيده في حديث له أن مطار الخرطوم سيستأنف العمل اعتبارا من الساعة الرابعة من عصر اليوم.ويأتي ذلك في ظل سماح العسكريين السودانيين لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي احتجزوه الاثنين مع وزراء آخرين في حكومته بالعودة إلى منزله، بعد ردود أفعال دولية واسعة على التطورات الأخيرة في البلاد./انتهى9

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