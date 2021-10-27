2021/10/27 | 12:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات الروسية اليوم الأربعاء عن 1123 حالة وفاة كوفيد-19 خلال آخر 24 ساعة، ما يزيد عن الرقم القياسي السابق 1106 وفيات والذي سجل أمس الثلاثاء.وبلغت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في روسيا 233898 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات بالعدوى إلى 8 ملايين و352601 حالة بعد رصد 36582 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي.وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا أن 29151 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك مجموع المتعافين إلى 7 ملايين و242735 شخصا.ورصدت العاصمة موسكو 91 حالة وفاة خلال اليوم المنصرم في رقم قياسي جديد أيضا، مع انخفاض الإصابات الجديدة من 6074 أمس إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لليوم الثاني..



روسيا تسجل أرقاما قياسية لوفيات كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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