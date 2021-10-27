مسؤول إسرائيلي: مناورات (العلم الأزرق) الجوية تهدف لمواجهة هجمات الطائرات المسيرة

2021/10/27 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجري إسرائيل، أكبر مناورة جوية على الإطلاق، بمشاركة دول عدة، وبحضور قائد القوات الجوية الإماراتية.

وقال رئيس العمليات في سلاح الجو الإسرائيلي، أمير لازار، أن التدريبات لا تركز على إيران رغم أنها تمثل التهديد الاستراتيجي الأول لإسرائيل، وفي قلب الكثير من خططنا العسكرية.



واضاف إن وجود أكثر من 70 طائرة مقاتلة ومشاركة 1500 فرد في التدريب يجعله التدريب الأكبر في تاريخ الدولة العبرية.



وبحسب لازار فإن أهداف تدريبات المناورة تتضمن مزامنة أنواع مختلفة من الطائرات لمواجهة الطائرات المسيرة المسلحة وغيرها من التهديدات.

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