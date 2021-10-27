ما هو أساس الأممية الذي غيره البلاشفة؟ حزب العمال أو حزب الشيوعيين - آسو كمال

2021/10/27 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آسو_كمال الفصل الثالث عشر من كتاب "الشيوعية الجديدة"ما هو أساس الأممية الذي غيره البلاشفة؟حزب العمال أو حزب الشيوعيينإن انحراف البلشفية عن مبادئ أممية العمال الاولى هو تغيير تعريف الحزب كجزء معين من الطبقة العاملة، التي لديها خط وبرنامج سياسي محدد، وليس كحزب للطبقة العاملة بأكملها، التي يحدده ماركس وأنجلس.تفسير هذه الانحرافات مهم في هذه الدراسة لأنه:أولا، يتبع معظم نماذج الحزب الشيو ......





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