ماذا يريدون القتلة والخونة والعملاء والحرامية من الشعب العراقي بعد خسارتهم للانتخابات - احمد موكرياني

2021/10/27 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني ان أكثر من 99 بالمئة من الشعب العراقي على قناعة تامة بأن القيادات الحشد الشعبي والأحزاب الموالية لإيران هم قتلة المتظاهرين وخونة وحرامية، سرقوا قوت الشعب العراقي وموارده، وما زالوا يتبجحون بعمالتهم لإيران ويحاولون الاستمرار في السلطة لسرقة الأموال والموارد الشعب العراقي.ان تهديدات عملاء إيران للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وللحكومة العراقية للحصول على مقاعد إضافية عنوة او حصولهم على ح ......





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