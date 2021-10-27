تماثيل الملح - سعود سالم

2021/10/27 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ↱◻ امل بشرى قديم يطفو على وجوهنا ◻ أمل أحمق ممزوج بالدهشة والياس ◻ ليس لنا سوى ذواتنا ◻ ليس للإنسان سوى أناه المزرية هائمة فى الفضاء الكونى الشاسع ◻ وحلم إنسي قديم ◻ نسجناه من رعب وحدتنا ◻ من رعب القوى الخفية في اعماقنا ◻ من الرعب الناتج عن عن وعينا بالموت ◻ الموت المتشكل ◻ صورا واساطيرا وتاريخا ◻ سحرا ◻ ثقوبا سوداء تمتص الكون ◻ ......





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