التيار الصدري يحدد موعد البدء بحوارات جديدة لتشكيل الخارطة السياسية للحكومة

2021/10/27 | 13:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - إيفان ناصر

حدَّد القيادي في التيار الصدري أمير الكناني، موعد البدء بحوارات جديدة لتشكيل الخارطة السياسية للحكومة، فيما أشار إلى أن جميع الخيارات مفتوحة ولا توجد خطوط حمراء.

وقال الكناني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن "تشكيل الحكومة سابق لأوانه، لأننا ننتظر المصادقة على نتائج الانتخابات لمعرفة حجم القوى السياسية النهائية"، مبيناً، أن "هناك حوارات وحراك وتفاهمات مع جميع القوى من دون استثناء ، لكننا ننتظر عندما تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج ستكون هناك حوارات جديدة في تشكيل الخارطة السياسية لأربع سنوات قادمة".

وتابع، أن "أسباب إطلاق الحوارات هو لقبول دخول الأطراف بالبرنامج والمنهاج الحكومي للوزارة القادمة لأننا نتحدث عن المنهاج والبرامج للحكومة القادمة"، موضحاً، أن "جميع الخيارات مفتوحة ولا توجد خطوط حمراء على القوى المشاركة في العملية السياسية".

وبيَّن، أن "جميع القوى محترمة ومقدرة ووجودها هو خيار الجمهور والناخبين"، موضحاً، أن "من يتفق معنا سيكون القريب من الكتلة الصدرية الفائزة بالمركز الأول".

وأوضح، أن "الحوارت الحقيقية والجادة في تشكيل الحكومات ستكون من خلال وفود رسمية تشكلها القوى السياسية، أمَّا المنتديات والمؤتمرات تسهم في كيفية صناعة القرار مع القوى السياسية التي يتخندق الكثير منها ضمن جمهورها وبيئتها"، معتبراً، أن "المؤتمرات تنقلنا الى بيئات متعددة ليكون هناك تنوع بالطرح".

ولفت الكناني، إلى أن "ملتقى الشرق الأوسط هو ليس الأول، حيث تعقد مثل هذه اللقاءات والاجتماعات بشكل دوري وسنوي لأنها مهتمة بالشأن العراقي على مستوى الاتحادي ومستوى الإقليم"، مبيناً، أن "هذه المؤتمرات تنقل تصورات ورؤى من قبل العديد من النخب والكفاءات التي تستفاد منها القوى السياسية لنقل الرأي والرأي الآخر".

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