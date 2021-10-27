مؤسسة الشهداء توجه بشأن بدل الوحدة السكنية

2021/10/27 | 13:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت مؤسسة الشهداء، اليوم الأربعاء، توجيهاً بشأن الشمول ببدل الوحدة السكنية.وذكرت المؤسسة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الى كافة ذوي الشهداء الكرام ولجميع الفئات من شهداء ضحايا جرائم حزب البعث وشهداء الحشد الشعبي وشهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، نود اعلامكم بأنه سيتم رفع جميع الاسماء …

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